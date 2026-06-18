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18 июня 2026 в 18:06

Обед журналистов после пресс-конференции на саммите РФ — АСЕАН попал в кадр

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Опубликованы кадры, на которых запечатлено, как кормят журналистов после пресс-конференции на саммите Россия — АСЕАН. Как передает корреспондент NEWS.ru, репортерам предлагали как первые, так и вторые блюда. В частности, журналисты могли поесть макароны и рыбу.

Ранее был принят комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на период 2026–2030 годов. Документ содержал конкретные шаги по расширению практического сотрудничества в ключевых сферах. В частности, план предполагал расширение взаимодействия в области политики.

Кроме того, советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что взаимный товарооборот между Россией и странами АСЕАН в 2025 году достиг почти $22 млрд (1,6 трлн рублей). Он также отметил, что мир стремительно фрагментируется и это представляет собой новую форму глобализации, при которой формируются новые макроэкономические зоны.

Также президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит содействовать странам АСЕАН в их усилиях по поддержанию стабильности в Юго-Восточной Азии. Он отметил, что речь идет и о более широком процессе укрепления безопасности и взаимодействия в Евразии.

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