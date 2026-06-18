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18 июня 2026 в 18:14

«Буддизм для бедных» и нейросети: главред «Альпины» о будущем книги

Сергей Турко Сергей Турко Фото: Ирина Авдеева
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На встрече в рамках проекта «Визионеры» главный редактор издательства «Альпина Паблишер» Сергей Турко объяснил, почему ИИ не заменит талантливых авторов, какие книги сегодня в тренде и почему «умный человек» — это главная профессия будущего.

ИИ как «калькулятор смыслов»

Современное издательство уже невозможно представить без высоких технологий. «Альпина» внедрила собственную цифровую систему управления еще в 2005 году, а сегодня активно использует ИИ для рутинных задач. Нейросети помогают переводить тексты, создавать структуры будущих книг на основе выступлений авторов и даже делать краткие саммари.

Однако роль человека в этом процессе только возрастает. По словам Сергея Турко, ИИ сегодня — это «больше, чем калькулятор», но он остается инструментом перебора вариантов.

Машина — это что-то не совсем подконтрольное. Ее надо проверять, ее надо держать в узде, — подчеркивает эксперт.

Почему нейросеть не напишет шедевр?

Несмотря на то, что ИИ уже вовсю пишет любовные романы и триллеры «среднего уровня», настоящая литература ему пока недоступна. Причина кроется в самой природе творчества. Великие произведения, такие как «Анна Каренина», всегда создавались «в разрез тренду» и были результатом личной боли и выстраданного опыта писателя.

У искусственного интеллекта нет личного опыта этой боли. Его не воспитывала мама, его не роняли в люльке, его не покидал отец, — отмечает Турко.

Нейросеть эффективно обобщает существующие шаблоны, но не способна на «человеческую драму», которая и делает книгу великой.

Эпоха «клипового мышления»

Особое внимание эксперт уделил проблеме образования. Поколение, выросшее на Google, Яндексе и ЕГЭ, привыкло получать готовые ответы, не вникая в суть. Приход ИИ может усугубить эту ситуацию: если раньше знания были в интернете, то теперь ИИ обещает «подумать за вас».

Проблема в том, что ИИ — отличное подспорье для академика, который понимает, как фильтровать данные, но опасный инструмент для тех, кому «в голове ничего не прибавляется».

Что читать и кем быть?

Несмотря на засилье «инста-психологов», обещающих быстрый результат за пять шагов, в тренде остается серьезная литература с философским уклоном. Читатель ищет не готовые рецепты счастья, а возможность прорефлексировать сложность жизни.

Что касается карьеры, то через три–пять лет самыми востребованными будут не просто «узкие спецы», а умные люди с широким бэкграундом.

Умный человек останется без работы только тогда, когда ум не нужен, — резюмирует Сергей Турко.

В эпоху, когда даже инженер становится «философом и творцом», успех будет зависеть от масштаба мысли и способности оперировать общими смыслами, а не просто данными.

«Визионеры» — открытый клуб встреч и живых разговоров, где молодые люди, пробующие себя в искусстве и технологиях, встречаются с теми, кто уже внес значительный вклад в креативные индустрии. Встречи охватывают широкий круг тем, от культуры и медиа до бизнеса и IT. Среди спикеров — продюсеры и режиссеры, архитекторы и художники, представители арт-рынка, крупных технологических компаний, разработчики инновационных решений. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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