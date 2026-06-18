Путин встретился с премьером Таиланда на саммите в Казани

Президент РФ Владимир Путин провел беседу с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани, передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС. Глава российского государства отметил поступательное развитие двусторонних связей в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Удовлетворены, что сотрудничество двух наших стран выстраивается в конструктивном русле, поступательно развивается в различных областях: политической, экономической, гуманитарной, — сказал Путин.

Он напомнил, что российско-таиландские отношения имеют богатую историю и глубокие традиции, о чем ранее упоминал и сам таиландский премьер в ходе дискуссий. Президент также сообщил, что в 2026 году стороны будут отмечать 130-летие со дня установления дипломатических отношений — они были официально оформлены в 1897 году.

Ранее Путин провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Воном. В повестке — ряд двусторонних вопросов, включая состояние и перспективы развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Российский лидер отметил, что в экономической сфере сохраняется значительный потенциал, который пока реализован не полностью — в том числе из‑за введенных ограничений.