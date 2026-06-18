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18 июня 2026 в 19:20

Euroclear Bank проиграл битву за отсрочку платежа в России

Суд отказал Euroclear в приостановке взыскания €200 млрд в пользу России

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Арбитражный суд Москвы отказал бельгийскому Euroclear Bank в приостановке принудительного взыскания около €200 млрд (16,9 трлн рублей) в пользу Банка России, сообщил РИА Новости участник закрытого заседания. Бельгийский банк подал ходатайство о приостановлении исполнительного производства 4 июня, однако суд отклонил его.

В приостановлении исполнительного производства отказано, — говорится в сообщении.

Ранее юристы бельгийской финансовой организации Euroclear Максим Кульков и Сергей Савельев сообщили, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил запрос Банка России о немедленном взыскании убытков с депозитария. Заседание по данному требованию Центробанка было проведено в чрезвычайно сжатые сроки.

Кроме того, финское управление по взысканию долгов арестовало российские активы на сумму около €4 млн (337 млн рублей). Речь идет об имуществе, переданном властям Финляндии по программе приграничного сотрудничества Евросоюза.

Также глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на полуострове началась операция по выявлению замаскированных активов украинских олигархов. Наиболее резонансные объекты уже переданы в собственность государства, и теперь наступает этап более детальной и скрупулезной работы.

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