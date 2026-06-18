«Пророк»: известный режиссер захотела снять фильм о Жириновском

Режиссер Вероника Коржевская сообщила корреспонденту NEWS.ru, что хочет снять фильм об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом она заявила на закрытой премьере своего полнометражного фильма «Где ты?».

Хотела бы снять фильм про Жириновского. Он в каком-то смысле пророк. Интересная личность, — заявила она.

Ранее в Екатеринбурге торжественно открыли памятник знаменитому уральскому режиссеру Алексею Балабанову. На мероприятии присутствовали сотни местных жителей, а также представители культурной сферы, политики и музыканты.

До этого организаторы рассказали, что в России появилась Национальная премия детского и подросткового контента «Хлопушка». Кроме того, в оргкомитете сообщили, что церемония вручения может стать первым шагом появления структуры, которая будет оценивать эффективность создания детского и семейного контента.

Также режиссер Эмир Кустурица заявил, что попытки Запада отменить русскую культуру обречены на провал, поскольку она является неотъемлемой частью европейской. Он добавил, что российская культура и наука делают РФ страной, которой больше нет в мире.