Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 19:07

«Пророк»: известный режиссер захотела снять фильм о Жириновском

Режиссер Коржевская хочет снять фильм о Жириновском

Вероника Коржевская Вероника Коржевская Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Режиссер Вероника Коржевская сообщила корреспонденту NEWS.ru, что хочет снять фильм об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом она заявила на закрытой премьере своего полнометражного фильма «Где ты?».

Хотела бы снять фильм про Жириновского. Он в каком-то смысле пророк. Интересная личность, — заявила она.

Ранее в Екатеринбурге торжественно открыли памятник знаменитому уральскому режиссеру Алексею Балабанову. На мероприятии присутствовали сотни местных жителей, а также представители культурной сферы, политики и музыканты.

До этого организаторы рассказали, что в России появилась Национальная премия детского и подросткового контента «Хлопушка». Кроме того, в оргкомитете сообщили, что церемония вручения может стать первым шагом появления структуры, которая будет оценивать эффективность создания детского и семейного контента.

Также режиссер Эмир Кустурица заявил, что попытки Запада отменить русскую культуру обречены на провал, поскольку она является неотъемлемой частью европейской. Он добавил, что российская культура и наука делают РФ страной, которой больше нет в мире.

Владимир Жириновский
режиссура
фильмы
Россия
Александр Чеков
А. Чеков
Наталия Петренко
Н. Петренко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пошутил про уставшего переводчика
Силы безопасности Нигера схлестнулись с боевиками в жесткой схватке
Путин назвал давнего друга России на полях саммита АСЕАН
Страховая компания пошла на мировую с Собчак
Раскрыто, о чем Путин попросил Орешкина перед встречей с премьером Таиланда
«Аэрофлот» перешел на скорректированное расписание в Шереметьево
Власти Крыма изучают новые способы доставки топлива по суше
«Миротворец», новая профессия, сын: как живет актриса Александра Бортич
В Госдуме отреагировали на идею наказания за съемку дефектов в новостройках
Напавшего с ножом на женщин в храме направили на лечение
Euroclear Bank проиграл битву за отсрочку платежа в России
В Кузбассе спустя трое суток нашли тело пропавшей девочки
Названа причина скопления медуз в Черном и Азовском морях
В Госдуме рассказали, как заставить застройщиков сдавать объекты в срок
В Ингушетии расширили масштаб поисков пропавшего в реке мальчика
«Пророк»: известный режиссер захотела снять фильм о Жириновском
Запрос на судмедэкспертизу, химиотерапия, продажа вещей: как живет Лерчек
В Москве закрыли автосалон, где нашли подозрительную коробку под машиной
Изнасиловал и спрятал в подвале: украинец-наркоман убил семилетнюю соседку
Военэксперт ответил, как защитить Москву от налетов дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.