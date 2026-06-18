В Москве закрыли автосалон, где нашли подозрительную коробку под машиной

В Москве временно закрыли автосалон, где нашли подозрительную коробку под машиной, сообщил Telegram-канал SHOT. Хозяин автомобиля рассказал, что у него не было недоброжелателей и он не знает, кто мог оставить этот предмет.

Сотрудники салона считают, что внутри коробки — GPS-трекер. На месте работают экстренные службы. При этом автомобиль, под которым обнаружили подозрительный предмет, перегнали на внутреннюю парковку.

Ранее стало известно, что под днищем автомобиля Audi в автосалоне обнаружили подозрительную коробку. Неизвестный предмет на магните был найден во время обслуживания Audi Q5 в сервисе на Михайловском проезде в Москве. Кроссовер был сдан на техническое обслуживание утром. Коробку обнаружили сотрудники сервиса.

До этого Следственный комитет России сообщил, что подростки, заминировавшие машину в московском районе Коньково, действовали по указаниям кураторов. Инцидент произошел вечером 9 июня. Под машиной обнаружили подозрительный предмет, оказавшийся взрывным устройством. В результате инцидента никто не пострадал.