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18 июня 2026 в 18:49

Военэксперт ответил, как защитить Москву от налетов дронов ВСУ

Военэксперт Кнутов предложил создать БАРСы для защиты Москвы от дронов ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Создание боевого армейского резерва страны поможет защитить Москву от дронов Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что отряды БАРС в составе мобильных огневых групп могут выполнять задачи по охране стратегических предприятий региона.

Внутри страны нужно укреплять местную противовоздушную оборону, которая должна подчиняться местным властям. Например, Московский НПЗ должны защищать не только войска ПВО, но и непосредственно местная ПВО, которая подчиняется в том числе местным властям. Это двойное подчинение: командир — профессиональный военный, а военнослужащими в данном случае будут сотрудники предприятия. Можно идти по пути создания БАРСов — боевого армейского резерва страны, где ветераны или добровольцы будут заключать контракт с Министерством обороны и одновременно работать на предприятии, — сказал Кнутов.

Военэксперт отметил, что ключевой задачей ВС РФ остается обнаружение заводов по сборке дронов на территории Украины и их последующее уничтожение. Он также предложил вспомнить опыт Великой Отечественной войны и применение аэростатов для защиты Москвы.

Сейчас речь не столько о самих аэростатах, сколько о том, что между ними надо натягивать кевларовые сети, чтобы они препятствовали пролету дронов противника. Также нужно заниматься развитием оружия на новых физических принципах: это лазеры и электромагнитные пушки. И, соответственно, создание рубежа ПВО от Балтийского до Черного моря — это дорогой и длительный проект, требующий серьезных усилий, но заниматься им все равно нужно. Учитывая, что Украина грозится производить до 7 млн дронов в год. Не столько Украина, сколько европейцы будут это делать. В перспективе и до 10 млн, — резюмировал Кнутов.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Киев, атакуя Москву, пытается повлиять на главу Белого дома Дональда Трампа и изменить его позицию по украинскому конфликту. По его словам, ВСУ используют не только боевые, но и психологические методы, делая российскую столицу главной целью своих ударов.

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