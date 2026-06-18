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18 июня 2026 в 19:08

В Ингушетии расширили масштаб поисков пропавшего в реке мальчика

Глава Ингушетии Калиматов: в поисках ребенка в Сунже участвуют 4 тыс. человек

МЧС МЧС Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Число участников поисков восьмилетнего мальчика, пропавшего в реке Сунже в Ингушетии, увеличилось до 4 тыс. человек, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в канале на платформе МАКС. В поисковой операции задействованы добровольцы из всех регионов Северного Кавказа.

В операции задействовано около 4 тыс. человек. Отдельно подчеркну: ситуация крайне сложная. Сильное течение, последствия паводка, изменившееся русло реки требуют постоянной координации. Дал поручение специалистам дополнительно проработать возможные сценарии и использовать все доступные методы для уточнения направлений поиска, — сказал Калиматов.

Глава Ингушетии также провел на месте совещание с участием представителей МЧС, МВД, Росгвардии, регионального правительства, муниципальных органов и оперативного штаба. Он подчеркнул, что все возможные ресурсы задействованы, а работа продолжается при взаимодействии всех служб и добровольцев.

Ранее сообщалось, что мальчик прыгнул в воду, чтобы спасти своего друга, и его унесло течением реки. Друга ребенка, за которым он бросился в воду, удалось спасти сразу — местные увидели мальчика, державшегося за корни деревьев, и вытащили на сушу.

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В Ингушетии расширили масштаб поисков пропавшего в реке мальчика
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