В Ингушетии расширили масштаб поисков пропавшего в реке мальчика Глава Ингушетии Калиматов: в поисках ребенка в Сунже участвуют 4 тыс. человек

Число участников поисков восьмилетнего мальчика, пропавшего в реке Сунже в Ингушетии, увеличилось до 4 тыс. человек, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в канале на платформе МАКС. В поисковой операции задействованы добровольцы из всех регионов Северного Кавказа.

В операции задействовано около 4 тыс. человек. Отдельно подчеркну: ситуация крайне сложная. Сильное течение, последствия паводка, изменившееся русло реки требуют постоянной координации. Дал поручение специалистам дополнительно проработать возможные сценарии и использовать все доступные методы для уточнения направлений поиска, — сказал Калиматов.

Глава Ингушетии также провел на месте совещание с участием представителей МЧС, МВД, Росгвардии, регионального правительства, муниципальных органов и оперативного штаба. Он подчеркнул, что все возможные ресурсы задействованы, а работа продолжается при взаимодействии всех служб и добровольцев.

Ранее сообщалось, что мальчик прыгнул в воду, чтобы спасти своего друга, и его унесло течением реки. Друга ребенка, за которым он бросился в воду, удалось спасти сразу — местные увидели мальчика, державшегося за корни деревьев, и вытащили на сушу.