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18 июня 2026 в 18:25

Ушаков раскрыл, что сказал Путин об СВО на саммите АСЕАН

Ушаков: Путин дал подробную оценку ситуации в зоне СВО на саммите АСЕАН

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Анатолий Стребелев/Росконгресс
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Президент России Владимир Путин на первом заседании саммита Россия — АСЕАН дал развернутую характеристику текущей обстановки в зоне специальной военной операции, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков Первому каналу. По его словам, глава РФ также прояснил позицию Москвы.

Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего и пояснил нашу позицию, — сказал он.

Ранее Ушаков сообщил, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер собираются в ближайшее время прибыть в Россию. Однако, по его словам, конкретные сроки визита пока не определены.

Кроме того, он заявил, что в ходе недавнего телефонного разговора Путина с американским лидером Дональдом Трампом вопрос организации встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на территории США не обсуждался. Москва не получала от какой-либо из сторон предложений о проведении встречи.

Также Ушаков сказал, что Анкара готова предоставить свою территорию для проведения переговоров по украинскому урегулированию. По словам представителя Кремля, 17 июня власти Турции подтвердили свою готовность выступить в роли площадки для диалога.

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