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10 июля 2026 в 00:58

В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте

В РСТ опровергли слухи о массовом отравлении российских туристов в Египте

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Российский союз туриндустрии опроверг сообщения о массовом отравлении российских туристов в Египте, передает РБК. Представители РСТ указали, что не располагают сведениями о подобных инцидентах среди отдыхающих.

По информации, полученной от туроператоров, не зафиксировано ни массовых обращений за медицинской помощью, связанных с отравлениями в египетских отелях, ни широкой рассылки подобных предупреждений со стороны турагентств. Представители РСТ отметили, что отдельные случаи обращения туристов за медицинской помощью в любой стране могут возникать, но они сами по себе не доказывают наличия системной проблемы.

Кроме того, они подчеркнули, что причины недомоганий могут быть разнообразными и требуют индивидуальной оценки специалистов для каждого конкретного случая. В РСТ напомнили туристам о важности соблюдения базовых санитарно-гигиенических норм, включая употребление бутилированной воды и тщательное мытье фруктов, овощей и рук.

Ранее стало известно, что российские турагенты начали массово рассылать клиентам памятки и предупреждения об опасности сильного отравления в отелях Египта. Россиянам настоятельно рекомендовали полностью отказаться от употребления водопроводной воды: не пить из-под крана, чистить зубы исключительно бутилированной водой и не заказывать в барах напитки со льдом.

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Египет
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