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18 июня 2026 в 18:33

Известный участник Евровидения провалил тест на наркотики

Выступавший на Евровидении певец Догулу сдал положительный тест на наркотики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Популярный турецкий артист Кенан Догулу, выступавший на Евровидении в 2007 году, сдал положительный тест на наркотики в рамках масштабного разбирательства Генпрокуратуры Стамбула, сообщает телеканал NTV. Помимо Догулу, еще у семи певцов и бизнесменов выявлены следы запрещенных веществ в крови.

Отмечается, что каждого из них задержали 11 июня в ходе очередной волны полицейских рейдов. В общей сложности были арестованы 22 человека: часть из них отпустили, в отношении остальных начато судебное разбирательство.

Следы наркотиков обнаружены также в крови у старшего брата Кенана — Озана Догулу, являющегося музыкальным продюсером. Помимо этого, запрещенные вещества выявлены у певца Яшара Ипека, актера Эника Арыкана, бывшего члена правления ФК «Бешикташ» Али Эфе Безджи, а также двух предпринимателей.

Ранее стало известно, что турецкую актрису Фейзу Дживелек, которая известна по сериалу «Клюквенный щербет», и певца Мабеля Матиза задержали по делу о производстве и торговле наркотиками. Всего в деле будут рассматривать показания 25 подозреваемых.

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