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18 июня 2026 в 18:46

США фактически сняли блокаду с портов Ирана для прохождения судов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США фактически сняли блокаду с портов Ирана, заявил на пресс-конференции в Белом доме вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, которые приводит ТАСС, Тегеран также не препятствует прохождению судов через Ормузский пролив. Он добавил, что после подписания меморандума о взаимопонимании через пролив транспортировали 12,5 млн баррелей нефти.

Центральное командование Вооруженных сил США позволило более чем дюжине судов пройти сквозь нашу морскую блокаду. Так что мы тоже выполняем свою часть <…> соглашения, — сказал Вэнс.

Ранее стало известно, что США не планируют сокращать свои силы на Ближнем Востоке, пока не будет заключена окончательная сделка с Ираном. В меморандуме говорится, что две американские авианосные ударные группы останутся в регионе.

До этого президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании. Сначала документ в электронном формате подписали вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

США
Джей Ди Вэнс
Иран
Ближний Восток
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