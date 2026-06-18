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18 июня 2026 в 08:48

США поставили точку в вопросе вывода своих авианосцев с Ближнего Востока

Fox News: США не сократят силы на Ближнем Востоке до заключения сделки с Ираном

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США не планируют сокращать свои силы на Ближнем Востоке, пока не будет заключена окончательная сделка с Ираном, передает телеканал Fox News со ссылкой на текст меморандума. В соглашении говорится, что две американские авианосные ударные группы останутся в регионе.

Кроме того, Вашингтон будет контролировать, кто ведет бизнес в Иране, предоставляя лицензии, исключения и разрешения. Санкции с Тегерана будут сняты только после подписания окончательного соглашения, условия которого, по словам американского лидера Дональда Трампа, «будут еще жестче».

Ранее сообщалось, что страны Персидского залива войдут в состав фонда по восстановлению Ирана объемом $300 млрд, при этом США участвовать в нем не будут. Согласно меморандуму, запасы высокообогащенного урана Ирана будут уничтожены на месте под контролем МАГАТЭ.

До этого президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании. Прежде документ в электронном формате подписали вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

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