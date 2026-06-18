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18 июня 2026 в 19:35

«Аэрофлот» перешел на скорректированное расписание в Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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«Аэрофлот» перешел на скорректированное расписание выполнения рейсов из аэропорта Шереметьево и в обратном направлении, сообщили в пресс-службе компании. В «Аэрофлоте» добавили, что планируют восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в и из базового аэропорта к 12:00 мск 19 июня.

Аэрофлот входит в скорректированное расписание полетов в/из Шереметьево. На текущий момент скоплений в точках обслуживания пассажиров в базовом аэропорту Шереметьево не фиксируется, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Меры затронули работу всех четырех столичных аэропортов.

До этого авиакомпания «Победа» вынужденно корректировала расписание рейсов. Причиной стали временные ограничения, введенные в аэропортах Московского авиаузла.

Кроме того, сообщалось, что вследствие удара БПЛА рейсы в московских аэропортах ожидали 12,4 тыс. человек. Отмечалось, что более чем на два часа были задержаны 60 лайнеров, 80 самолетов, заходивших на посадку, были перенаправлены на другие аэродромы, а 70 рейсов отменили.

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