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18 июня 2026 в 18:21

Политолог ответил, кто потеряет свое влияние после соглашения Ирана и США

Политолог Самонкин: Нетаньяху может потерять власть после соглашения Ирана и США

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может потерять пост, если США и Иран достигнут понимания по ключевым вопросам урегулирования конфликта, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Он отметил, что договоренности между Тегераном и Вашингтоном не отвечают интересам Тель-Авива.

Израиль в этот треугольник вообще не вписывается. Если предположить, что Иран и США выходят на переговорные треки и завершают конфликт, то это полностью не учитывает интересы Израиля. Договоренности США и Ирана еще больше усугубят геополитическое положение Израиля. Это не даст Израилю развязывать руки с военной точки зрения, если вдруг им так вздумается в перспективе. Поэтому, не добившись никаких военных результатов, произраильское лобби недовольно. Им сейчас легче сменить Нетаньяху и повесить на него все грехи военной кампании и коррупционные скандалы, — сказал Самонкин.

Политолог подчеркнул, что переговоры между США и Ираном переходят в позитивное русло. Он добавил, что меморандум о взаимопонимании учитывает интересы обеих сторон конфликта

Иран добровольно отказывается от ядерного оружия. Он никогда не скрывал, что ему не нужно ядерное оружие, и занимался вопросами создания мирного атома в соответствии с решениями МАГАТЭ. Естественно, что Иран не проиграл данный конфликт. Он остается ведущим геополитическим игроком на Ближнем Востоке, — резюмировал Самонкин.

Ранее журналистка NewsNation Келли Мейе сообщила, что президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании. По ее данным, ранее документ в электронном формате подписали вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

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