«Пошел отдыхать»: Путин отреагировал шуткой на заминку с переводчиком Путин пошутил об уставшем переводчике на встрече с главой Камбоджи Хун Манетом

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом пошутил об отсутствии синхронного перевода в начале беседы, передает корреспондент РИА Новости. Путин в шутку отметил, что переводчик мог устать за время саммита Россия — АСЕАН или у него закончился рабочий день

Вы не слышите переводчика? Пошел отдыхать, наверное, устал. Сейчас мы его найдем, — пошутил Путин.

Премьер Камбоджи предложил, чтобы переводчиком выступил один из членов его делегации. Однако Путин посоветовал дождаться, когда к переводу подключится профессионал.

Он (чиновник. — NEWS.ru) потребует от вас двойную заработную плату. Лучше пускай переводчик, — в шутку пояснил он.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров признался, что у него не бывает ощущения усталости или отсутствия сил. Он посоветовал всем «не напрягаться», чтобы сохранить здоровье, работоспособность и эффективность.

До этого Путин пошутил, что не напрягается. Так он ответил на вопрос о том, как восстанавливается после тяжелой работы. По словам главы государства, он тренируется каждый день практически по два часа и регулярно посещает бассейн.