Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 19:59

«Пошел отдыхать»: Путин отреагировал шуткой на заминку с переводчиком

Путин пошутил об уставшем переводчике на встрече с главой Камбоджи Хун Манетом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом пошутил об отсутствии синхронного перевода в начале беседы, передает корреспондент РИА Новости. Путин в шутку отметил, что переводчик мог устать за время саммита Россия — АСЕАН или у него закончился рабочий день

Вы не слышите переводчика? Пошел отдыхать, наверное, устал. Сейчас мы его найдем, — пошутил Путин.

Премьер Камбоджи предложил, чтобы переводчиком выступил один из членов его делегации. Однако Путин посоветовал дождаться, когда к переводу подключится профессионал.

Он (чиновник. — NEWS.ru) потребует от вас двойную заработную плату. Лучше пускай переводчик, — в шутку пояснил он.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров признался, что у него не бывает ощущения усталости или отсутствия сил. Он посоветовал всем «не напрягаться», чтобы сохранить здоровье, работоспособность и эффективность.

До этого Путин пошутил, что не напрягается. Так он ответил на вопрос о том, как восстанавливается после тяжелой работы. По словам главы государства, он тренируется каждый день практически по два часа и регулярно посещает бассейн.

Власть
Россия
Владимир Путин
АСЕАН
Камбоджа
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчину заподозрили в попытке убийства ребенка в зоопарке
Украинских военных задержали за махинации
Минобороны раскрыло число сбитых за день украинских БПЛА
Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане
Губерниев «уволил» Роналду: позорный конец легенды футбола на ЧМ-2026
Путин провел встречу с главой Татарстана Миннихановым
Хаменеи дал добро на меморандум с США
Ушел из жизни легендарный российский мультипликатор
«Предвзятое мнение»: Кросс отреагировала на слухи о конфликте с Волковым
Во Франции атаковали завод по производству БПЛА для ВСУ
В Европе решили возродить старый альянс
Отсидевший 16 лет в колонии бывший киллер открыл гостевой дом возле леса
Врач ЦРБ пострадала в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Бабье лето, тепло и дожди: какая погода будет в Москве в начале осени
Лихачев раскрыл позицию Путина по Украине на саммите АСЕАН
На Украине мошенники обманывают семьи пропавших военнослужащих ВСУ
Лукашенко в ярости от Киева, крупнейшая атака БПЛА на Москву: что дальше
«Пошел отдыхать»: Путин отреагировал шуткой на заминку с переводчиком
Силы безопасности Нигера схлестнулись с боевиками в жесткой схватке
Путин назвал давнего друга России на полях саммита АСЕАН
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.