Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 10:01

Стало известно, где состоится подписание меморандума США и Ирана

США и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании в Швейцарии 19 июня

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США и Иран проведут официальную церемонию подписания меморандума о взаимопонимании в Швейцарии 19 июня, передает телеканал NBC News. По его информации, в мероприятии примет участие американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Документ уже полностью подготовлен.

Отмечается, что меморандум должен положить конец военному противостоянию на Ближнем Востоке. Документ о мире получил название «Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран».

Ранее сообщалось, что США не планируют сокращать свои силы на Ближнем Востоке, пока не будет заключена окончательная сделка с Ираном. Это означает, что две американские авианосные ударные группы останутся в регионе.

До этого стало известно, что президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан уже подписали меморандум о взаимопонимании. Кроме того, документ в электронном формате подписали Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

США
Иран
Ближний Восток
Швейцария
Джей Ди Вэнс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказал, как оценить продолжительность жизни по объему бедер
«Медузное желе» заполонило акватории Черного и Азовского морей
Обстановка на дорогах Москвы 18 июня: перекрытия, где образовались пробки
Прокуратура заинтересовалась ситуацией с аэропортами московского узла
«Расшатывать ситуацию»: член СВОП о планах Киева сделать Крым островом
Мужчина погиб при атаке украинского беспилотника на машину под Белгородом
Терапевт ответила, когда из-за усталости нужно обратиться к врачу
Названа дата проведения выборов губернатора Брянской области
Лантратова помогла бойцу СВО
Пожар в «МЕГЕ Белая Дача» охватил 2 тыс. квадратов
Назван уровень ключевой ставки, при котором вырастет спрос на квартиры
Путина и глав делегаций всех 11 стран АСЕАН встретили овациями
Маркетолог оценила роль искусственного интеллекта на рынке труда
Атака ВСУ на Москву 18 июня: подробности, повреждения, что с «Садоводом»
Путин прибыл в выставочный центр «Казань экспо» на саммит Россия — АСЕАН
В Пентагоне раскрыли, что США будут требовать от союзников по НАТО
В ЕП рассказали, как Европе нужно начать диалог с Россией
Стало известно, какая страна может поучаствовать в мониторинге выборов в ГД
В России проведут эксперименты по созданию атмосферы в космических кораблях
В Азербайджане рассказали об укреплении гуманитарного сотрудничества с РФ
Дальше
Самое популярное
Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи
Регионы

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.