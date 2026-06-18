Стало известно, где состоится подписание меморандума США и Ирана США и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании в Швейцарии 19 июня

США и Иран проведут официальную церемонию подписания меморандума о взаимопонимании в Швейцарии 19 июня, передает телеканал NBC News. По его информации, в мероприятии примет участие американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Документ уже полностью подготовлен.

Отмечается, что меморандум должен положить конец военному противостоянию на Ближнем Востоке. Документ о мире получил название «Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран».

Ранее сообщалось, что США не планируют сокращать свои силы на Ближнем Востоке, пока не будет заключена окончательная сделка с Ираном. Это означает, что две американские авианосные ударные группы останутся в регионе.

До этого стало известно, что президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан уже подписали меморандум о взаимопонимании. Кроме того, документ в электронном формате подписали Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.