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18 июня 2026 в 12:24

Овечкин исполнил камео в популярном российском сериале

Овечкин снялся в финальной серии нового сезона сериала «Беспринципные»

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Российский хоккеист американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин исполнил камео в заключительной серии пятого сезона сериала «Беспринципные», сообщает ТАСС. Премьера нового сезона сериала стартовала 30 апреля, а заключительный эпизод вышел 18 июня.

В новой серии стала известна одна из ключевых загадок сезона: таинственным собеседником Славика, которого играет Павел Деревянко, в итоге оказался хоккеист Александр Овечкин. Персонаж на протяжении всего сезона пытается впечатлить рассказами различных знаменитостей.

В новом сезоне «Беспринципных» к своим ролям вернулись Павел Деревянко, Николай Фоменко, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников, Аглая Тарасова и другие. Новыми участниками проекта стали Алена Хмельницкая, Екатерина Кабак, Михаил Гребенщиков, Ольга Дибцева, Лео Канделаки, Александр Мизев и Зоя Фуць.

Ранее на премьере фильма «Холоп-3» Ольга Дибцева заявила, что обожает своего коллегу Павла Прилучного. Актриса добавила, что считает артиста сексуальным мужчиной.

В начале июня актриса Зепюр Брутян появилась на премьера фильма «Холоп-3» в длинном черном платье с блестящим лифом и глубоким вырезом, который привлек внимание окружающих.

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