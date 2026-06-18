Овечкин исполнил камео в популярном российском сериале Овечкин снялся в финальной серии нового сезона сериала «Беспринципные»

Российский хоккеист американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин исполнил камео в заключительной серии пятого сезона сериала «Беспринципные», сообщает ТАСС. Премьера нового сезона сериала стартовала 30 апреля, а заключительный эпизод вышел 18 июня.

В новой серии стала известна одна из ключевых загадок сезона: таинственным собеседником Славика, которого играет Павел Деревянко, в итоге оказался хоккеист Александр Овечкин. Персонаж на протяжении всего сезона пытается впечатлить рассказами различных знаменитостей.

В новом сезоне «Беспринципных» к своим ролям вернулись Павел Деревянко, Николай Фоменко, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников, Аглая Тарасова и другие. Новыми участниками проекта стали Алена Хмельницкая, Екатерина Кабак, Михаил Гребенщиков, Ольга Дибцева, Лео Канделаки, Александр Мизев и Зоя Фуць.

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