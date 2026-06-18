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18 июня 2026 в 12:37

Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР

ВС России освободили Рай-Александровку в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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ВС России освободили населенный пункт Рай-Александровка в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. В операции приняли участие бойцы Южной группировки войск.

Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские войска в северо-восточной и восточной частях Константиновки Донецкой Народной Республики окружены и лишены возможности покинуть город. По его словам, вариантов безопасного передвижения по населенному пункту у противника не осталось. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого в военном ведомстве сообщили, что в ходе успешного наступления в северо-западной части Красного Лимана Вооруженные силы РФ овладели шестью опорными пунктами ВСУ и заняли 61 здание. Данные действия позволили российским военным улучшить тактическое положение на данном участке фронта и продолжить продвижение вперед.

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