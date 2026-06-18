Финэксперт объяснил, как бороться с телефонным спамом Финэксперт Дмитрий Модель: номера можно заблокировать через черный список

Нежелательные номера можно заблокировать через черный список, рассказал KP.RU руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель. Он отметил, что ограничения можно установить и на любые незнакомые номера.

Кроме того, есть встроенные функции ограничения вызовов с незнакомых номеров. Все отфильтрованные и заблокированные звонки остаются в журнале вызовов — при необходимости вы всегда сможете проверить, не был ли пропущен важный вызов, — рассказал Модель.

Финэксперт подчеркнул, что оператору можно подать заявления об отказе от массовых и автоматических вызовов. По его словам, существуют также приложения-разведчики, которые определяют звонящего и предупреждают о спаме или могут самостоятельно блокировать нежелательные звонки.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше опасаться звонков мошенников после введения обязательной маркировки вызовов. С начала весны 2026 года доля маркированных вызовов от отечественных организаций прибавляет по 3% еженедельно.