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18 июня 2026 в 08:53

В США рассказали, как в Иране должны будут избавиться от обогащенного урана

Fox News: запасы обогащенного урана уничтожат в Иране под контролем МАГАТЭ

МАГАТЭ МАГАТЭ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Запасы высокообогащенного урана Ирана уничтожат на территории Исламской Республики, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на текст меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. Процесс будет проходить под контролем МАГАТЭ.

[Иран] согласился, по крайней мере, что их запасы обогащенного урана будут уничтожены на месте и что МАГАТЭ <…> будет осуществлять надзор, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в документе указывается, что Ормузский пролив будет скоро открыт, никаких сборов с проходящих через него судов взимать не планируется. Также Иран снова получит возможность продавать свою нефть.

Ранее президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании. Сначала документ в электронном формате подписали вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

До этого стало известно, что после подписания соглашения, запланированного на 19 июня, Трамп хочет разобраться с ливанским вопросом. По его словам, Вашингтону необходимо провести «небольшую беседу» с шиитским движением «Хезболла».

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