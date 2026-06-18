«Никаких коротких путей»: Словакия не захотела видеть Украину в ЕС Фицо: Словакия не поддержит коротких путей для вступления Украины в ЕС

Правительство Словакии не поддержит предоставление Украине особого статуса в Европейском союзе, Киев должен выполнять стандартные условия для вступления в объединение, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. В ходе встречи с членами парламентского комитета по европейским делам он уточнил, что Украине предстоит пройти «долгий и сложный путь» к членству в ЕС, передает 1News.

Правительство, которое я возглавляю, не будет поддерживать никаких коротких путей и исключений, никаких возможностей обойти стандартную процедуру вступления в Европейский союз. Если Украина хочет стать членом Европейского союза, она должна выполнить все условия, которые должны были выполнить другие государства, — заявил политик.

Фицо отметил, что различные предложения об ассоциированном членстве для Киева не могут быть привлекательными для его правительства. При этом, как добавил премьер, к вступлению в Евросоюз на данный момент готовы такие государства, как Сербия, Албания и Черногория.

Ранее политолог Юрий Самонкин предположил, что Евросоюз может выдать Словакии небольшую компенсацию за поставки предыдущим правительством вооружения Украине. Так он прокомментировал слова Фицо о его планах обратиться с этим требованием к руководству ЕС на предстоящем саммите организации.