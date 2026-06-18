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18 июня 2026 в 12:35

Лукашенко рассказал, где будут лечить пострадавших под Брянском белорусов

Лукашенко: пострадавших под Брянском белорусов направят в Минск и Гомель

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Все пострадавшие граждане Белоруссии в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области должны быть обязательно спасены, заявил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что лечение белорусов должно проходить на родине, однако Минск выражает благодарность Москве за оперативно оказанную поддержку, передает БелТА.

По словам белорусского лидера, пострадавшие будут направлены в медицинские учреждения Минска и Гомеля для дальнейшей терапии и реабилитации. Он отметил, что дети однозначно должны быть спасены, в том числе тяжело пострадавшие.

Лечить людей своих и детей мы должны сами. У нас есть для этого все. <...> Все потерпевшие, пострадавшие перевезены кто в Гомель, кого в Минск направим. Мы их должны пролечить, — сказал Лукашенко.

Ранее он заявил, что Белоруссия ждет от Украины честного ответа по ситуации с ударом по автобусу с детьми из республики в Брянской области. Он подчеркнул, что Минск все равно установит правду.

Прежде директор департамента здравоохранения региона Татьяна Маркина сообщила, что двое детей, пострадавших в результате удара ВСУ по автобусу в Брянской области, находились в реанимации. Кроме того, по ее словам, у них были осколочные ранения и переломы конечностей.

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