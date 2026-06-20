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20 июня 2026 в 11:03

В Швеции нашли запись тайной песни Виктора Цоя

«КП-Петербург»: в Швеции нашли тайную запись песни Виктора Цоя

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Архивист и коллекционер Сергей Чубраев сообщил о находке редкой записи песни «Дети минут» Виктора Цоя, сообщает «КП-Петербург». По его словам, эту композицию знаменитый музыкант не планировал официально исполнять на концертах.

Чубраев отметил, что в 2020 году он изучал материалы, связанные с окружением ленинградской рок-сцены, когда обнаружил текст песни, написанный рукой Цоя. Позже выяснилось, что композиция не предназначалась для широкой аудитории.

Поиски записи привели исследователя к иностранным представителям музыкальной субкультуры 1980-х годов. В итоге Чубраев вышел на Сару Океррен, которая, по его словам, записала исполнение Цоя на плеер во время одной из вечеринок в Ленинграде в 1988 году. Кассета с песней хранилась у нее в Швеции, пока Чубраев не получил ее и не смог оцифровать запись. Теперь найденный материал планируют представить в документальном фильме, который выйдет 21 июня.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что испытывает особую симпатию к творчеству группы «Кино» и Виктору Цою. Также в подростковом возрасте Жукова особенно вдохновляли голливудские актеры.

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