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20 июня 2026 в 11:17

Финансист раскрыла, какие операции самозанятых проверяет ФНС

Финансист Каверина: ФНС проверяет самозанятых на высокорисковые операции

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Федеральная налоговая служба России в ходе контроля за самозанятыми гражданами применяет метод, основанный на оценке степени риска, сообщила РИА Новости генеральный директор аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия» Оксана Каверина. Это означает, что внимание инспекторов привлекают не все финансовые операции предпринимателей, а лишь те, что подпадают под определенные признаки.

На что обращает внимание налоговая: регулярные поступления от разных лиц без оформления чеков, существенное расхождение между фактическим оборотом по счету и задекларированным доходом в приложении «Мой налог», платежи от компаний и ИП, которые не отражены в системе самозанятых, — уточнила эксперт.

Кроме того, как отметила Каверина, внимание налоговиков могут вызвать повторяющиеся суммы и схожие описания платежей. Также под категорию подозрительных переводов могут подпасть операции, осуществляемые через третьих лиц, например через родственников или знакомых. По ее словам, вопросы также возникнут, если по банковскому счету наблюдается необычная финансовая активность, к примеру только поступления денег или их быстрое снятие наличными.

Ранее стало известно, что налоговая служба располагает множеством инструментов для выявления фактов сдачи жилья в аренду и неуплаты соответствующих налогов. ФНС способна отслеживать денежные переводы, поступающие от потенциальных арендодателей. При этом наличие нескольких квартир у человека может служить сигналом о предполагаемой деятельности по сдаче объектов недвижимости в аренду.

Общество
ФНС
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налоги
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