Эксперт рассказал, кто чаще всего становится курьером мошенников

Эксперт рассказал, кто чаще всего становится курьером мошенников Безработные и студенты чаще всего становятся курьерами мошенников

Безработные и студенты чаще всего становятся курьерами мошенников, заявила ТАСС руководитель проекта «Перезвони сам» департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина. Она пояснила, что на такую работу обычно идут те, кому срочно нужны быстрые деньги. Эксперт отметила, что подобные «вакансии» часто публикуют в мессенджерах.

В данном случае попадаются, естественно, студенты, школьники. Тот, кто недавно потерял работу, кому срочно нужны быстрые деньги. Такова статистика коллег из МВД, — сказала Шилина.

Ранее в Зеленограде полиция задержала курьера телефонных аферистов, обманувших семью почти на 5 млн рублей. По данным МВД, аферисты обманули 17-летнего сына потерпевшей, убедив его, что все накопления нужно срочно «задекларировать».

До этого курьера мошенников, похитившего у двоих жителей Камчатки более 45 млн рублей, задержали в Москве. По данным следствия, аферисты звонили жертвам через мессенджеры, представлялись сотрудниками ФСБ и убеждали, что их сбережения пытаются похитить.