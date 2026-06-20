Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 10:47

Эксперт рассказал, кто чаще всего становится курьером мошенников

Безработные и студенты чаще всего становятся курьерами мошенников

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Безработные и студенты чаще всего становятся курьерами мошенников, заявила ТАСС руководитель проекта «Перезвони сам» департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина. Она пояснила, что на такую работу обычно идут те, кому срочно нужны быстрые деньги. Эксперт отметила, что подобные «вакансии» часто публикуют в мессенджерах.

В данном случае попадаются, естественно, студенты, школьники. Тот, кто недавно потерял работу, кому срочно нужны быстрые деньги. Такова статистика коллег из МВД, — сказала Шилина.

Ранее в Зеленограде полиция задержала курьера телефонных аферистов, обманувших семью почти на 5 млн рублей. По данным МВД, аферисты обманули 17-летнего сына потерпевшей, убедив его, что все накопления нужно срочно «задекларировать».

До этого курьера мошенников, похитившего у двоих жителей Камчатки более 45 млн рублей, задержали в Москве. По данным следствия, аферисты звонили жертвам через мессенджеры, представлялись сотрудниками ФСБ и убеждали, что их сбережения пытаются похитить.

Общество
Россия
мошенники
курьеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал одну из самых легендарных организаций
Названо число пострадавших от столкновения поездов в Англии
В Госдуме ответили, чем займется Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 20 июня: где есть, как купить
Пьяный водитель врезался в детскую площадку и сбил ребенка
Автобус с 40 детьми попал в аварию в Ленобласти
Поклонники Третьего рейха создали в России целую группировку
Мощный удар молнии ранил девять человек
Российские туристы пострадали из-за масштабной утечки хлора в отеле Турции
По делу Шурыгиной задержали еще двух человек
Истребитель Су-34М разнес место хранения беспилотников ВСУ
Бурый медведь наведался к домику биатлонистки Инны Терещенко
Самая старая слониха Европы умерла в Польше
Магнитные бури сегодня, 20 июня: что завтра, проблемы с дыханием, мигрени
Пропажу животных в Подмосковье связали с «блуждающим» черным столбом
Россия выжигает АЗС вместе с топливом для ВСУ: удары по Украине 20 июня
Россия попала в топ-3 стран с самым доступным пикником
На Западе предупредили о последствиях дальнобойных атак ВСУ по России
На Кубани бизнесмен украл яблоки на 18 млн рублей
Финансист раскрыла, какие операции самозанятых проверяет ФНС
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.