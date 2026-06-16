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16 июня 2026 в 08:36

Раскрыта схема, по которой школьника уговорили отдать родительские миллионы

В Москве задержали курьера мошенников, похитивших у семьи почти 5 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Зеленограде полиция задержала курьера телефонных аферистов, обманувших семью почти на 5 млн рублей, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России в мессенджере МАКС. По данным ведомства, аферисты обманули 17-летнего сына потерпевшей, убедив его, что все накопления нужно срочно «задекларировать».

Злоумышленники действовали по стандартной схеме: представлялись сотрудниками госорганизаций и правоохранительных органов. Они убедили 17-летнего подростка, что все семейные сбережения необходимо срочно «задекларировать». Под давлением юноша передал курьеру 4,8 млн рублей наличными, — говорится в сообщении.

Благодаря камерам видеонаблюдения оперативники задержали 19-летнего курьера, который забрал деньги у школьника. Похищенное он обменял на криптовалюту и успел перевести кураторам.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — 10 лет колонии. На время следствия фигуранта оставили под подпиской о невыезде.

Ранее пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области предупредила россиян, что с наступлением летнего отпускного периода мошенники активизируются. В ведомстве уточнили, что злоумышленники все чаще применяют туристические темы в своих схемах обмана, а в текущем году для атак на отдыхающих стали активно использовать дипфейк-звонки и изобретать новые способы хищения средств.

Москва
МВД
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