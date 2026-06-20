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20 июня 2026 в 11:09

Несколько округов Херсонской области лишились электричества из-за ВСУ

Сальдо: восемь округов Херсонской области остались без электричества из-за ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Электричество частично пропало в восьми округах Херсонской области из-за атак ВСУ, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. В частности, сбои в подаче энергии коснулись Каховского, Алешкинского, Генического округов. Он добавил, что специалисты работают в усиленном режиме для восстановления электроснабжения.

Аварийные отключения затронули Алешкинский, Великолепетихский, Генический, Голопристанский, Горностаевский, Каховский, Новокаховский и Скадовский округа, — написал Сальдо.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что инфраструктура предприятия повреждена при атаке ВСУ на город. По его словам, под удар попал Калининский район города. Он добавил, что в Центрально-Городском районе повреждены частный дом и образовательное учреждение.

До этого директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что транспортный цех электростанции подвергся массированной атаке БПЛА вечером 18 июня и в ночь на 19 июня, всего зафиксировано не менее 14 ударов. Он отметил, что дежурный персонал почти все это время находился в убежищах.

Регионы
Россия
Херсонская область
атаки БПЛА
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