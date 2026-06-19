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19 июня 2026 в 17:43

Семь партий решили оспорить результаты выборов в Армении

Семь партий в Армении направили иски в КС, чтобы оспорить результаты выборов

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
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Семь партий в Армении решили оспорить результаты парламентских выборов 7 июня, сообщило РИА Новости. Они направили иски в Конституционный суд республики.

На данный момент заявления подали семь политических сил, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что блок «Сильная Армения» обратился в Конституционный суд, требуя аннулирования парламентских выборов. В качестве решения проблемы блок предложил провести второй тур голосования. В свою очередь, лидер блока Самвел Карапетян сообщил о начале процесса консолидации оппозиционных сил в стране.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что политическая ситуация в Армении на данный момент оценивается как непростая. По его словам, результаты парламентских выборов «в определенном смысле сомнительные».

15 июня председатель Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян сообщил, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна получила 64 из 105 мандатов в парламенте страны. Это дает ей конституционное большинство (3/5 голосов).

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