ФСБ раскрыла схему доставки дронов для атак на аэродромы России ФСБ: FPV-дронов для атаки на аэродромы России спрятали в бытовой технике

Бытовая техника стала прикрытием для перевозки FPV-дронов, которые готовились использовать для атак на военные аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, беспилотники перевозили к объектам в машинах с прицепами, загруженными бытовой техникой.

Агентурой противника FPV-дроны перевозились на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, гружеными бытовой техникой, вглубь территории Российской Федерации непосредственно к аэродромам <...>, где в арендованных гаражах осуществлялась их сборка и подготовка к применению, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили попытки украинской стороны провести серию крупных диверсионно-террористических актов. По данным ФСБ, целями должны были стать объекты военной инфраструктуры, ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса и отдельные военнослужащие.