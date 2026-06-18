Лукашенко пообещал установить истину в ситуации с ударом по автобусу Лукашенко: Минск ждет от Киева ответа по ситуации с ударом по автобусу с детьми

Белоруссия ждет от Украины честного ответа по ситуации с ударом по автобусу с детьми из республики в Брянской области, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что Минск все равно установит правду, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой, — заявил Лукашенко.

Ранее директор департамента здравоохранения региона Татьяна Маркина сообщила, что двое детей, пострадавших в результате удара ВСУ по автобусу в Брянской области, находились в реанимации. Кроме того, по ее словам, у них были осколочные ранения и переломы конечностей.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ВСУ совершили целенаправленную атаку на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Он добавил, что подобные действия Киева носят очевидный характер спланированного теракта.