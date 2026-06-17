Песков назвал атаку ВСУ на автобус с детьми преднамеренной Песков заявил о целенаправленном характере атаки ВСУ на автобус с детьми

ВСУ совершили целенаправленную атаку на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с RT. Он добавил, что подобные действия Киева носят очевидный характер спланированного теракта. По его словам, Россия не оставит без ответа действия украинской стороны.

Очевидно сейчас, даже до следствия, что это была целенаправленная атака. Операторы дронов прекрасно видят, куда они бьют. Это не было военным транспортным средством. Это был автобус, который перевозил мирное население, в данном случае детей, — подчеркнул он.

Дрон атаковал автобус с детьми 17 июня. В салоне в момент нападения находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речица. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в тот момент в автобусе находились 44 пассажира, в том числе 28 детей-спортсменов. Согласно последним данным, в результате атаки пострадали восемь человек, среди которых шестеро детей.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что игнорирование Западом терактов со стороны Киева провоцирует Украину на новые преступления. По его словам, это очевидно на фоне недавней атаки на детей в Брянской области.