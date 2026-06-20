На Кубани бизнесмен украл яблоки на 18 млн рублей Бизнесмен из Краснодарского края похитил 14 фур с яблоками на 18 млн рублей

Кубанский бизнесмен похитил почти 275 тонн яблок на 18 млн рублей, сообщает Telegram-канал «112». Теперь коммерсанту предстоит дать показания следователям о местонахождении всей продукции.

43-летний предприниматель из Краснодарского края заключил договор на поставку яблок сорта «джеромини» по 67 рублей за килограмм. За несколько дней ему отгрузили 14 фур — это 810 контейнеров с 274 тоннами яблок общей стоимостью более 18,3 млн рублей, — говорится в публикации.

Отмечается, что бизнесмен довольно быстро реализовал весь полученный товар, однако отказался рассчитываться с поставщиком. Помимо этого, часть тары исчезла: из 810 контейнеров вернули только 502. Оставшиеся 308 емкостей на общую сумму более 2,1 млн рублей поставщик так и не получил обратно. Теперь предпринимателю грозит уголовное дело в связи с хищением крупной суммы денег.

Ранее директору муниципального предприятия «Иркутскгортранс» Сергею Майоку предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере. Отмечалось, что руководитель заключал договоры на приобретение товаров, которые не использовались для нужд предприятия, и присвоил вверенные ему средства.