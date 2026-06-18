Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 10:08

Главу иркутского МУПа обвинили в хищении крупной суммы

Директору «Иркутскгортранса» Майоку предъявлено обвинение в растрате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Директору муниципального предприятия «Иркутскгортранс» Сергею Майоку предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере, сообщили ТАСС в СУ СК России по Иркутской области. По версии следствия, руководитель заключал договоры с индивидуальными предпринимателями на приобретение товаров, которые не использовались для нужд предприятия, и присвоил вверенные ему средства.

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение директору муниципального предприятия в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата денежных средств в крупном размере), — уточнили в СК.

Ранее пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что председатель правления ликвидированного Арксбанка Дина Пахомова приговорена к четырем годам колонии за растрату в особо крупном размере. Суд также лишил ее права на три года заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в коммерческих организациях.

До этого сообщалось, что бывший руководитель отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан Сагид Муртазалиев заочно приговорен к пожизненному лишению свободы. Он объявлен в международный розыск. В июле 2010 года Муртазалиев, который тогда возглавлял отделение ПФР, принял решение об организации убийства двух человек.

Регионы
Иркутская область
растраты
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказал, как оценить продолжительность жизни по объему бедер
«Медузное желе» заполонило акватории Черного и Азовского морей
Прокуратура заинтересовалась ситуацией с аэропортами московского узла
«Расшатывать ситуацию»: член СВОП о планах Киева сделать Крым островом
Мужчина погиб при атаке украинского беспилотника на машину под Белгородом
Терапевт ответила, когда из-за усталости нужно обратиться к врачу
Названа дата проведения выборов губернатора Брянской области
Лантратова помогла бойцу СВО
Пожар в «МЕГЕ Белая Дача» охватил 2 тыс. квадратов
Назван уровень ключевой ставки, при котором вырастет спрос на квартиры
Путина и глав делегаций всех 11 стран АСЕАН встретили овациями
Маркетолог оценила роль искусственного интеллекта на рынке труда
Атака ВСУ на Москву 18 июня: подробности, повреждения, что с «Садоводом»
Путин прибыл в выставочный центр «Казань экспо» на саммит Россия — АСЕАН
В Пентагоне раскрыли, что США будут требовать от союзников по НАТО
В ЕП рассказали, как Европе нужно начать диалог с Россией
Стало известно, какая страна может поучаствовать в мониторинге выборов в ГД
В России проведут эксперименты по созданию атмосферы в космических кораблях
В Азербайджане рассказали об укреплении гуманитарного сотрудничества с РФ
Полковник ответил, почему ВСУ выбрали Москву своей главной целью
Дальше
Самое популярное
Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи
Регионы

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.