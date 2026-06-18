Главу иркутского МУПа обвинили в хищении крупной суммы

Директору муниципального предприятия «Иркутскгортранс» Сергею Майоку предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере, сообщили ТАСС в СУ СК России по Иркутской области. По версии следствия, руководитель заключал договоры с индивидуальными предпринимателями на приобретение товаров, которые не использовались для нужд предприятия, и присвоил вверенные ему средства.

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение директору муниципального предприятия в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата денежных средств в крупном размере), — уточнили в СК.

Ранее пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что председатель правления ликвидированного Арксбанка Дина Пахомова приговорена к четырем годам колонии за растрату в особо крупном размере. Суд также лишил ее права на три года заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в коммерческих организациях.

До этого сообщалось, что бывший руководитель отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан Сагид Муртазалиев заочно приговорен к пожизненному лишению свободы. Он объявлен в международный розыск. В июле 2010 года Муртазалиев, который тогда возглавлял отделение ПФР, принял решение об организации убийства двух человек.