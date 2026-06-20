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20 июня 2026 в 10:44

«Единая Россия» вступилась за школьников по всей стране

В «Единой России» призвали разобраться с ограничениями на прием в старшую школу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Необоснованные ограничения при зачислении учеников в 10-е классы в ряде школ должны быть тщательно разобраны, заявила координатор партпроекта «Новая школа» и заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алена Аршинова. По ее словам, которые приводятся на сайте политической силы, в партии убеждены в необходимости обеспечить каждому желающему школьнику реальную возможность продолжить образование в старших классах без каких-либо надуманных препятствий.

Партия требует разобраться в случаях, когда некоторые школы самовольно устанавливают правила приема детей в 10-е классы. Нужно обеспечить всем равное право на получение среднего образования, как это прописано в законе, — заявила политик.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября нового учебного года в российских школах начнет действовать утвержденная программа изучения арабского языка. По словам главы Минпросвещения, развитие преподавания арабского языка в стране ведется уже несколько лет, а школьники участвуют во всероссийской олимпиаде по этому предмету.

Кроме того, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что фиджитал-спорт может быть включен в школьную программу в качестве вариативного модуля после завершения апробации. Он уточнил, что сейчас тестирование нового модуля проводится в 59 школах.

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