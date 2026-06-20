В российских школах начнут изучать арабский язык

В российских школах с 1 сентября нового учебного года начнет действовать утвержденная программа изучения арабского языка, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Заявление прозвучало во время рабочей встречи, посвященной вопросам деятельности Образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак, который работает на базе Областной гимназии имени Е. М. Примакова.

По словам главы Минпросвещения, работа по развитию преподавания арабского языка в стране ведется уже несколько лет. В частности, школьники участвуют во всероссийской олимпиаде по этому предмету.

Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года, — заявил Кравцов.

Ранее стало известно, что более 5 тыс. выпускников набрали 100 баллов на экзаменах по истории, литературе, русскому языку и химии в основной период ЕГЭ-2026, сообщили в Минпросвещения РФ. При этом 154 школьника смогли получить максимальный результат сразу за два предмета.