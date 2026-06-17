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17 июня 2026 в 21:59

Стало известно количество стобалльников на ЕГЭ-2026

Минпросвещения РФ: 154 школьника получили 200 баллов за два предмета на ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Более 5 тыс. выпускников набрали 100 баллов на экзаменах по истории, литературе, русскому языку и химии в основной период ЕГЭ-2026, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. При этом 154 школьника смогли получить максимальный результат сразу за два предмета.

Количество участников ЕГЭ по истории, литературе, русскому языку и химии, набравших 100 баллов в основном периоде, составило 5263 человека, из них 154 выпускника получили 200 баллов, — указал представитель ведомства.

Основной этап сдачи единого государственного экзамена стартовал 1 июня с тестирования по истории, литературе и химии. Спустя три дня, 4 июня, выпускники сдавали русский язык. Первые результаты начали поступать уже 13 июня.

Ранее врач Ольга Малиновская предупреждала, что после сдачи ЕГЭ выпускники могут столкнуться с нарушениями сна, тахикардией и сбоями в работе желудочно-кишечного тракта. По ее словам, подготовка к госэкзаменам является долговременным стрессом, который длится почти весь 11-й класс, и даже после окончания экзаменационного марафона подростки продолжают чувствовать себя плохо.

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