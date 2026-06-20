Поклонники Третьего рейха создали в России целую группировку

В Санкт-Петербурге задержана группа молодых россиян, обвиняемых в создании экстремистского сообщества и нападениях на представителей левых движений, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. В группировку входили семь человек в возрасте от 17 до 28 лет, придерживавшихся ультраправой нацистской идеологии. Объединение они назвали в честь подразделения, которое в годы ВОВ подчинялось абверу, военной разведке Третьего рейха.

По данным следствия, целью группировки являлись нападения на идеологических противников из числа представителей местных левых движений. Установлено, что с апреля по октябрь 2025 года участники банды совершили не менее трех нападений: они избивали жертв и принудительно добивались от них признания в приверженности альтернативным политическим взглядам. Помимо этого, фигуранты дела подозреваются в хранении оружия и компонентов взрывных устройств.

Ранее следственные органы СК России по Иркутской области сообщили о задержании семерых лидеров запрещенного в России движения. Им предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии и участии в экстремистской организации.

Также в Донецкой Народной Республике был задержан местный житель, которого подозревали в оправдании терроризма. По информации ФСБ, он неоднократно оставлял в Сети комментарии, в которых оправдывался теракт против генерала-лейтенанта Ярослава Москалика.