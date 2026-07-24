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24 июля 2026 в 15:58

Жителя Петербурга осудили за жестокое убийство жены на глазах у сына

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге осудили жителя Колпинского района за жестокое убийство супруги на глазах у сына, пишет Neva.Today со ссылкой на прокуратуру города. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, осужденный поссорился с женой в квартире на улице Севастьянова в Колпино. В ходе конфликта он нанес ей не менее 45 ударов двумя ножами в голову и шею. Затем он спрятал тело супруги в ящик дивана.

Ранее сообщалось, что жителя Нижегородской области заподозрили в покушении на убийство супруги с особой жестокостью. По версии следствия, во время ссоры он облил женщину и жилой дом легковоспламеняющейся жидкостью и попытался воспользоваться зажигалкой. По данным СК, преступление произошло в доме на улице Комарова в рабочем поселке Балахнинского округа.

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