Жителя Петербурга осудили за жестокое убийство жены на глазах у сына

В Санкт-Петербурге осудили жителя Колпинского района за жестокое убийство супруги на глазах у сына, пишет Neva.Today со ссылкой на прокуратуру города. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, осужденный поссорился с женой в квартире на улице Севастьянова в Колпино. В ходе конфликта он нанес ей не менее 45 ударов двумя ножами в голову и шею. Затем он спрятал тело супруги в ящик дивана.

Ранее сообщалось, что жителя Нижегородской области заподозрили в покушении на убийство супруги с особой жестокостью. По версии следствия, во время ссоры он облил женщину и жилой дом легковоспламеняющейся жидкостью и попытался воспользоваться зажигалкой. По данным СК, преступление произошло в доме на улице Комарова в рабочем поселке Балахнинского округа.