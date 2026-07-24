Психолог дала советы, как победить депрессивное состояние

Техника замедления и практика «Зато» помогут преодолеть депрессивное состояние, заявила в беседе с «ФедералПресс» психолог Марина Антонова. Первое предполагает спокойный отдых и разрешение себе не быть продуктивным. Второе заключается в том, чтобы постараться найти плюсы даже в плохих, на первый взгляд, событиях.

Тяжело [бывает] и взрослым, и детям. Жизнь в фоновом дискомфорте, на который мы не можем влиять, забирает много энергии. Сейчас многие ощущают усталость, жалуются на проблемы со сном, неудовлетворенность жизнью, эмоциональную утомляемость. Все это — нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. Договоритесь с друзьями о домашних посиделках, настольных играх или совместном приготовлении ужина. Социальное тепло отлично компенсирует отсутствие солнечного, — посоветовала Антонова.

Она посоветовала акцентировать внимание с упущенных возможностей на то, что можно сделать. Специалист порекомендовала чаще гулять и бывать на солнце. Кроме того, по ее словам, повысить себе настроение можно с помощью яркого интерьера, интересной одежды, букетов, приятных запахов и правильно подобранных продуктов — фруктов, овощей и ягод.

Ранее нейропсихолог и клинический психолог Ирина Коржаева заявила, что люди, находящиеся в депрессии, не могут выполнять часть бытовых дел. Она отметила, что в то же время ленивый человек может заставить себя выполнять обязанности, но не хочет этого делать.