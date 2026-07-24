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24 июля 2026 в 16:12

Тело утонувшего на Исети мужчины нашли через два дня

Спасатели нашли тело 35-летнего мужчины, утонувшего при сплаве по Исети

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Тело 35-летнего мужчины, утонувшего при сплаве по реке Исеть, найдено спустя два дня, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Погибший отправился на реку вместе с двумя сыновьями от первого брака и новой девушкой.

Мужчина не надел спасательный жилет. Несмотря на паводок на реке, компания спустилась на воду, однако вскоре лодка перевернулась: Александр исчез, а дети смогли выбраться на берег и позже были переданы матери. Тело погибшего обнаружили у лодочной станции «Металлист», его опознал отец.

Ранее МКУ «Управление ГОЧС Каменска-Уральского» сообщило, что пять лодок опрокинулись во время сплава по реке Исеть в Свердловской области. По информации ведомства, один человек погиб, еще троих унесло течением.

До этого стало известно, что в Иркутской области обнаружили тела четырехлетнего ребенка и двух мужчин, пропавших во время сплава по реке Иркут. Туристическая группа, в которую входили 182 человека, сплавлялась по реке на 10 рафтах.

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