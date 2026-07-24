Тело россиянина сгнило в морге из-за неработавших холодильников

В Ирбите Свердловской области тело 76-летнего пенсионера сгнило в 30-градусную жару в морге из-за неработавших холодильников, сообщает портал Е1.ru. Мужчина скончался 4 июля. Внучка пенсионера отметила, что его привезли в закрытом гробу спустя четыре дня после смерти. Сотрудники ритуальных служб подняли крышку по просьбе родственников, однако состояние тела умершего повергло их в шок.

Лучше бы они этого не делали, это было ужасное зрелище. Лицо было неузнаваемое. Он был весь черный, как уголь, с него прямо текло, — заявила внучка.

Родственники предположили, что в морге неправильно хранили тело пенсионера. После случившегося семья обратилась с жалобой в местное управление Роспотребнадзора. В больнице Ирбита признали ответственность за ситуацию. Администрация учреждения приняла меры во избежание подобных инцидентов с другими усопшими.

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