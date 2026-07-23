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23 июля 2026 в 09:39

Один человек погиб и еще троих унесло течением во время сплава на Урале

Пять лодок перевернулись во время сплава по реке Исеть под Екатеринбургом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пять лодок опрокинулись во время сплава по реке Исеть в Свердловской области, сообщает МКУ «Управление ГОЧС Каменска-Уральского» в соцсети «ВКонтакте». По информации ведомства, один человек погиб, еще троих унесло течением. Предварительно, у погибшего мужчины не было спасательного жилета.

На реке Исеть произошло ЧП, связанное с опрокидыванием пяти плавсредств. <...> Три человека оказались в воде и были унесены течением. <...> Мужчина, не использовавший средства индивидуальной защиты, погиб, — отметили в МКУ.

Ранее на юге Красноярского края турист пропал во время сплава на каяках по реке Енисей. В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что мужчина отстал от нее во время переправы с левого берега в районе села Абакано-Перевоз. Спасатели организовали поисковую операцию.

До этого стало известно, что в Иркутской области обнаружили тела четырехлетнего ребенка и двух мужчин, пропавших во время сплава по реке Иркут. Туристическая группа, в которую входили 182 человека, сплавлялась по реке на 10 рафтах.

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