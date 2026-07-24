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24 июля 2026 в 15:57

«Падаль»: полковник ответил, зачем Польше разрабатывать Patriot для Украины

Полковник Матвийчук: Польша использует разработку Patriot как повод для кражи

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Польша использует разработку ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot как повод для кражи, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, Варшава традиционно берет любые международные проекты для личного обогащения и данный случай не является исключением.

Знаете, в чем парадокс? Он заключается в том, что Соединенные Штаты действительно дали лицензии на производство ракет для системы Patriot двум европейским державам — Германии и Польше. Варшаву не зря когда-то Уинстон Черчилль (экс-премьер Британии. — NEWS.ru) называл «гиеной Европы». Это государство-падаль и жрет падаль. В Польше будут подбирать все, что плохо лежит. Ведь на производство ракет для Украины деньги будет выделять Евросоюз. То есть Варшава, будучи членом Евросоюза, станет просто воровать эти деньги на свои личные нужды. Это не что иное, как воровство, возведенное в закон. Оружие здесь — лишь повод, — пояснил Матвийчук.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина никогда не сможет наладить собственное производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot из-за невозможности собрать необходимые комплектующие. По его словам, даже наличие у Киева лицензии не будет иметь никакого практического значения в сложившейся ситуации.

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