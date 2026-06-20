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20 июня 2026 в 12:04

Путин назвал ВОИР легендарным объединением

Путин: разработки под эгидой ВОИР повысили уровень жизни россиян

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Изобретения и передовые разработки, созданные под эгидой Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), внесли весомый вклад в укрепление отечественного научно-технического потенциала и повышение качества жизни россиян, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии делегатам и гостям учредительного съезда организации. Как передает РИА Новости, его зачитал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Глава государства подчеркнул, что нынешний форум открывает новую страницу в истории организации. Он назвал ВОИР авторитетным и поистине легендарным объединением, сплачивающим тысячи талантливых, инициативных и увлеченных людей.

За прошедшие десятилетия под эгидой ВОИР были созданы и внедрены в производство более 2 млн изобретений и передовых разработок, которые принесли реальную практическую отдачу и стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни наших граждан, — сказано в приветствии главы государства.

Путин выразил убежденность в том, что обновленный ВОИР превратится в действенную площадку для консолидации профессионального сообщества инженеров, конструкторов, специалистов и ученых, а также для поддержки перспективных инициатив. В завершение президент пожелал делегатам и гостям съезда успешной и плодотворной работы, творческого вдохновения и новых значимых достижений.

Ранее Путин заявил, что Москва продолжит содействовать странам АСЕАН в их усилиях по поддержанию стабильности в Юго-Восточной Азии. Он добавил, что речь идет о более широком процессе укрепления безопасности и взаимодействия в Евразии.

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