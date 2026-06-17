«Денег в бюджет не приносит»: в России предложили отменить часть штрафов В «Единой России» призвали отказаться от штрафов за мелкие нарушения

«Единая Россия» выступает за отказ от штрафов за незначительные первичные нарушения, заявил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев. По его словам, которые приводит пресс-служба ЕР, в России необходимо снизить нагрузку на малый и средний бизнес, чтобы граждане занимались «своим дело, а не судами».

Денег в бюджет это много не приносит, а для людей создает лишнюю головную боль. Мы время и бумаги тратим на суды по всем подобным случаям больше, чем сумма штрафов. Государство должно делать для граждан, для малого и среднего бизнеса больше и создавать возможности для развития, чтобы люди занимались своим делом, а не бегали по судам, — сказал Якушев.

Ранее общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь призвал обязать собственников предупреждать арендаторов о повышении платы не менее чем за три месяца. По его словам, увеличение сроков позволит семьям спокойно скорректировать бюджет или найти другое жилье.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить штрафы за отсутствие у водителя прав, свидетельства о регистрации автомобиля и страхового полиса, если инспектор ГАИ может проверить эти данные через электронные базы. Политик направил соответствующее обращение на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.