В Госдуме ответили, чем займется Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре

В Госдуме ответили, чем займется Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре Депутат Колесник: Зеленский успеет искупаться во время саммита НАТО в Анкаре

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на саммит НАТО в Анкаре из дипломатических соображений, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы Андрей Колесник. По его мнению, недопущенный к обсуждению коллег украинский политик будет занят купанием.

Зеленского пригласили ради дипломатического хода, сделали «и нашим и вашим». В принципе, это лучше, чем если бы он был на пленарке и, как всегда, размахивал руками, клянчил деньги и оружие для того, чтобы еще больше украинцев погибло.Думаю, Зеленскому дадут возможность в море покупаться, пока будет в Анкаре. Мы не против, пусть купается, — заявил Колесник.

Депутат отметил, что в рамках предстоящего саммита решения Зеленского могут быть подвергнуты критике союзников Киева. По его мнению, украинский политик привык повышать градус напряженности на политической арене.

Возможно, Зеленского пригласили для того, чтобы немного осудить, потому что уж больно он разошелся. Где только Зеленский не бывает, закручивается новый виток эскалации. Ему наплевать на гибель людей, на то, что в мире не очень неспокойная обстановка, на то, что цены растут, то. Эскалация со стороны Украины во главе с Зеленским все выше и выше, — резюмировал Колесник.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что Зеленского пригласили на саммит НАТО в качестве актера. По его словам, ключевые решения Альянса в контексте украинского конфликта принимаются без участия политика.