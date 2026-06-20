Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 11:57

В Госдуме ответили, чем займется Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре

Депутат Колесник: Зеленский успеет искупаться во время саммита НАТО в Анкаре

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на саммит НАТО в Анкаре из дипломатических соображений, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы Андрей Колесник. По его мнению, недопущенный к обсуждению коллег украинский политик будет занят купанием.

Зеленского пригласили ради дипломатического хода, сделали «и нашим и вашим». В принципе, это лучше, чем если бы он был на пленарке и, как всегда, размахивал руками, клянчил деньги и оружие для того, чтобы еще больше украинцев погибло.Думаю, Зеленскому дадут возможность в море покупаться, пока будет в Анкаре. Мы не против, пусть купается, — заявил Колесник.

Депутат отметил, что в рамках предстоящего саммита решения Зеленского могут быть подвергнуты критике союзников Киева. По его мнению, украинский политик привык повышать градус напряженности на политической арене.

Возможно, Зеленского пригласили для того, чтобы немного осудить, потому что уж больно он разошелся. Где только Зеленский не бывает, закручивается новый виток эскалации. Ему наплевать на гибель людей, на то, что в мире не очень неспокойная обстановка, на то, что цены растут, то. Эскалация со стороны Украины во главе с Зеленским все выше и выше, — резюмировал Колесник.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что Зеленского пригласили на саммит НАТО в качестве актера. По его словам, ключевые решения Альянса в контексте украинского конфликта принимаются без участия политика.

Власть
Зеленский
НАТО
Украина
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал одну из самых легендарных организаций
Названо число пострадавших от столкновения поездов в Англии
В Госдуме ответили, чем займется Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 20 июня: где есть, как купить
Пьяный водитель врезался в детскую площадку и сбил ребенка
Автобус с 40 детьми попал в аварию в Ленобласти
Поклонники Третьего рейха создали в России целую группировку
Мощный удар молнии ранил девять человек
Российские туристы пострадали из-за масштабной утечки хлора в отеле Турции
По делу Шурыгиной задержали еще двух человек
Истребитель Су-34М разнес место хранения беспилотников ВСУ
Бурый медведь наведался к домику биатлонистки Инны Терещенко
Самая старая слониха Европы умерла в Польше
Магнитные бури сегодня, 20 июня: что завтра, проблемы с дыханием, мигрени
Пропажу животных в Подмосковье связали с «блуждающим» черным столбом
Россия выжигает АЗС вместе с топливом для ВСУ: удары по Украине 20 июня
Россия попала в топ-3 стран с самым доступным пикником
На Западе предупредили о последствиях дальнобойных атак ВСУ по России
На Кубани бизнесмен украл яблоки на 18 млн рублей
Финансист раскрыла, какие операции самозанятых проверяет ФНС
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.