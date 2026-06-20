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20 июня 2026 в 12:20

История семьи Михалковых может лечь в основу сериала

Артем Михалков допустил выход сериала об истории своей семьи

Петр Кончаловский, Анна Михалкова, ее сын Андрей Баков и Надежда Михалкова (слева направо) Петр Кончаловский, Анна Михалкова, ее сын Андрей Баков и Надежда Михалкова (слева направо) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Режиссер, актер и продюсер Артем Михалков не исключает возможности выпуска сериала, который будет посвящен истории его семьи, сообщает ТАСС. Он уточнил, что все зависит от способа подачи той или иной истории.

У меня весьма большая династия: от Петра Кончаловского и Василия Сурикова до Сергея Михалкова и моего отца [Никиты Михалкова]. Можно было бы придумать сериал, сделать серии по эпохам. С моими предками действительно много всего происходило, было бы интересно рассказать эту историю, — пояснил он.

Михалков отметил, что можно создать произведение на основе личного опыта, но не указывать, что события взяты из его биографии. При этом, как добавил режиссер, в некоторых случаях личный контекст, наоборот, играет ключевую роль. В качестве примера он привел автобиографическую книгу Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет», которая легла в основу фильма «Коммерсант», снятого братьями Никитой и Федором Кравчуками.

Ранее стало известно, что Артем Михалков выиграл судебный спор против сети кинотеатров «Киномакс» и отсудил 5,6 млн рублей. Поводом стал показ фильма «Мистер Нокаут», где Михалков выступил режиссером, без соответствующего оплаченного разрешения.

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