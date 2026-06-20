Стоимость визы Японии для иностранцев выросла в пять раз

Стоимость визы Японии для иностранцев выросла в пять раз Япония с июля увеличит стоимость краткосрочных виз до 6780 рублей

Японские власти с июля 2026 года повышают плату за краткосрочные визы для иностранных граждан до 15 000 иен (6780 рублей), сообщило Kyodo. Стоимость многократных виз увеличится до 30 000 иен (13 575 рублей). Корректировка цен на визовые документы стала первой с 1978 года.

Уточняется, что на фоне геополитической напряженности инфляционные процессы в Японии достигли максимальных значений за последние три года. Цена мультивиз, предоставляющих право на многократные поездки в Японию на протяжении определенного периода, возросла в пять раз — с 6000 иен (2715 рублей) до 30 000 иен (13 575 рублей).

Ранее посол России в Берне Сергей Гармонин рассказал об ужесточении швейцарской стороной визовой политики в отношении российских граждан. По словам дипломата, в подавляющем большинстве случаев дипломаты выдают однократные визы, которые привязаны к конкретным датам путешествия, а многократные визы стали выдаваться крайне редко. При этом Гармонин уточнил, что швейцарские власти в данном вопросе следуют политике Брюсселя.