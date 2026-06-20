Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 13:12

Стоимость визы Японии для иностранцев выросла в пять раз

Япония с июля увеличит стоимость краткосрочных виз до 6780 рублей

Токио, Япония Токио, Япония Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Японские власти с июля 2026 года повышают плату за краткосрочные визы для иностранных граждан до 15 000 иен (6780 рублей), сообщило Kyodo. Стоимость многократных виз увеличится до 30 000 иен (13 575 рублей). Корректировка цен на визовые документы стала первой с 1978 года.

Уточняется, что на фоне геополитической напряженности инфляционные процессы в Японии достигли максимальных значений за последние три года. Цена мультивиз, предоставляющих право на многократные поездки в Японию на протяжении определенного периода, возросла в пять раз — с 6000 иен (2715 рублей) до 30 000 иен (13 575 рублей).

Ранее посол России в Берне Сергей Гармонин рассказал об ужесточении швейцарской стороной визовой политики в отношении российских граждан. По словам дипломата, в подавляющем большинстве случаев дипломаты выдают однократные визы, которые привязаны к конкретным датам путешествия, а многократные визы стали выдаваться крайне редко. При этом Гармонин уточнил, что швейцарские власти в данном вопросе следуют политике Брюсселя.

Азия
визы
Япония
туризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин открыл в Таиланде подпольный нудистский курорт
Молодую учительницу арестовали за секс с шестью учениками
Один из основателей Ubisoft разбился на самолете
Юный футболист погиб от удара мячом в грудь
На Украине назвали число граждан, покинувших страну с 2022 года
Евродепутат заявил о недовольстве европейцев антироссийской политикой
Стоимость визы Японии для иностранцев выросла в пять раз
ВСУ атаковали территорию детского сада в российском регионе
«Мы соседи»: Польша захотела принять участие в украинских переговорах
Июньский снегопад остановил движение на участке трассы в Забайкалье
Беспилотную опасность объявили в одном из регионов Сибири
Триумф на чемпионате Европы: фото российских саблисток с золотом
Обстановка в Крыму 20 июня: что с поездами, маршрут до Керчи, как доехать
Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Саратовской области
Сальдо рассказал о взятии под контроль БПЛА трассы «Новороссия»
Грузовик столкнулся с легковушкой на трассе под Ставрополем
Кинокритик высоко оценил творчество умершего режиссера сериала «Друзья»
Российские войска уничтожили цеха по производству беспилотников ВСУ
В российском регионе ограничили движение из-за БПЛА ВСУ
В Минобороны РФ назвали число сбитых за сутки дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.