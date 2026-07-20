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20 июля 2026 в 14:24

Безвизовый въезд в Россию для китайцев продлили до конца 2027 года

Путин подписал указ о продлении безвиза для граждан Китая до конца 2027 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Президент Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Китая, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов. Теперь они смогут въезжать на территорию страны без визы до конца 2027 года.

В соответствии с документом формулировку «до 14 сентября 2026 года включительно» в ранее подписанном президентом указе заменили на «до 31 декабря 2027 года включительно». Указ вступил в силу 20 июля.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия ведет переговоры об отмене визового режима с четырьмя странами: Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Предполагается, что между государствами будет действовать та же схема, что между Россией и Китаем. Власти страны также рассматривают возможность введения безвиза для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не собирается вводить визы для граждан России. По его словам, этот вопрос даже не рассматривался.

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